Fermati dai vigili 5 minuti prima del coprifuoco, avevano appena fumato "erba" in auto

Villaverla, via Roma, ore 21:55 di sabato. Mancavano 5 minuti al coprifuoco delle 22 quando due pattuglie della polizia locale nordest vicentino impegnate in controllo congiunto, hanno intimato l'alt ad autovettura proveniente da Vicenza. A bordo 5 ragazzi, tutti maschi, tra i quali un minorenne. Durante il controllo dei documenti l'agente ha sentito un forte odore di marijuana provenire dall'abitacolo e quindi ha invitato il conducente a consegnare eventuali sostanze stupefacenti in suo possesso, ma il medesimo riferiva di non averne.

Il giovane, 20enne residente a Zugliano, è stato quindi sottoposto a perquisizione personale all'interno del furgone attrezzato della polizia locale ed è stato trovato in possesso di 2,46 grammi di marijuana e di un bilancino elettronico di precisione. Per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura e gli veniva ritirata la patente di guida. Un altro giovane, 19enne residente a Thiene, ha consegnato spontaneamente 2 frammenti di hashish che aveva nel portafoglio, mentre il minorenne ha consegnato un involucro di cellophane contenente 5,09 grammi di marijuana, che teneva nascosti nel calzino della gamba sinistra. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza. Negativi gli altri due giovani.