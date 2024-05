Fermata dalla polizia per un controllo, era complice di una rapina: in carcere 37enne

La polizia, durante un controllo avvenuto verso le 15 di lunedì al Park Cattaneo, ha fermato una donna che, con atteggiamento sospetto, cercava di nascondersi. La donna, assieme a due complici, lo scorso 5 febbraio, aveva rapinato con un coltello un cittadino pakistano di 27 anni. Gli agenti, dopo averla fermata, hanno trovato all'interno della sua borsa un involucro con circa mezzo grammo di cocaina.

A un più accurato controllo dei suoi documenti, i poliziotti hanno scoperto che la donna era da qualche mese ricercata poiché colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina commessa a Vicenza il 5 febbraio scorso ai danni appunto del 27enne aggredito in via D'Annunzio a Vicenza insieme ad altri due uomini (un italiano e un senegalese, già tratti in arresto dai carabinieri di Vicenza nei mesi scorsi), a cui era stato sottratto il telefono cellulare e 150 euro in contanti. In quel frangente era stato perfino utilizzato un coltello per minacciare la vittima.

La donna – F.L. cittadina italiana del 1987, senza fissa dimora – è stata pertanto arrestata e portata presso il carcere di Montorio Veronese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.