Fermata con due panetti di hashish, arrestata 19enne

Dopo varie segnalazioni pervenute dall’amministrazione Comunale, la squadra antidroga dei consorzi di polizia locale Alto e Nordest Vicentino, alle ore 14:10 circa di lunedì 25 settembre, a Torrebelvicino in via Domenico Savio, hanno intimato l’alt ad un'autovettura in transito, procedendo al controllo del conducente e della ragazza trasportata. La giovane passeggera ha consegnato agli agenti un panetto di hashish del peso di 91,67 grammi.

I giovani sono stati accompagnati al Comando, dove sono stati comunque sottoposti a perquisizione personale. La perquisizione del conducente ha dato esito negativo, mentre quella della ragazza trasportata ha permesso di rinvenire un ulteriore panetto di hashish di 92,18 grammi. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione della ragazza dove la polizia locale ha trovato altri 26,85 grammi si hashish e 9,2 di marijuana, oltre a un bilancino elettronico di precisione e un coltellino utilizzato per il posizionamento ed il confezionamento della sostanza. La giovane è stata pertanto arrestata e il materiale rinvenuto sequestrato. Nel corso della mattinata il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria