Si ferisce durante una passeggiata sulle colline, 65enne recuperato dal Soccorso alpino

Allertato per un infortunio sulle colline di Chiuppano, il Soccorso alpino di Arsiero si è attivato attorno alle 16.20 di mercoledì con 9 volontari, tra i quali un infermiere. Dopo essersi avvicinati con i mezzi, i soccorritori hanno poi proseguito a piedi e raggiunto un 65enne di Carrè, guidati nell'ultimo tratto dall'amico che si trovava con lui quando si era fatto male. All'uomo, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia, è stato immobilizzato il piede. Una volta caricato in barella, l'infortunato è stato trasportato fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Santorso.