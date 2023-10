Scivola nel bosco e si ferisce, 79enne recuperato e imbarellato

Martedì, intorno alle 13.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in una zona boschiva nei pressi di via Verdi a Torrebelvicino per soccorrere un uomo rimasto ferito dopo essere scivolato per terra durante l’escursione lungo un sentiero scosceso della zona.

I pompieri arrivati da Schio insieme al personale del Suem, dopo le prime cure del personale sanitario hanno messo l’uomo, un 79 enne del posto, su una barella che è stata calata con tecniche speleo alpino fluviali fino ad una zona sicura e piana per essere caricato su un’ambulanza e trasferito in ospedale.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.