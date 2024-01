Gravemente ferito mentre lavora nel bosco: 63enne elitrasportato in ospedale

Giovedì, poco prima delle 14 i Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona boschiva via Pugnello ad Arzignano per soccorrere un uomo colpito da un ramo, mentre stava lavorando nel bosco.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento congiuntamente al personale del Suem, hanno soccorso il 63enne, che è stato stabilizzato dai sanitari e poi trasportato in barella in una radura dove è stato imbarcato a bordo dell’eliambulanza per essere trasferito in Pronto soccorso.