Donna uccisa a colpi di pistola, è caccia al killer

Un altro femminicidio a Vicenza, in pieno giorno, in via Vigolo località Gogna. Secondo le prime informazioni, verso le 9.30 di mercoledì, Lidia Miljkovic, una 42enne di origine serba residente in città è stata uccisa con dei colpi di pistola in mezzo alla strada. Il killer - a quanto sembra il suo ex-compagno - sarebbe salito su un'auto dandosi alla fuga.

La donna aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l'auto. Dai primi accertamenti degli investigatori risulta che l'ex marito, di origini serbe come la donna, ha iniziato a sparare mentre lei era ancora dentro la vettura freddandola una volta scesa dall'auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia di Stato, oltre al pm di turno e all'ambulanza del Suem 118. Inutili i tentativi di salvare la vita alla vittima, il cui corpo era riverso sulla stradina di campagna ai piedi dei colli Berici.

Le forze dell’ordine hanno transennato l’area dove è avvenuto il femminicidio e il corpo della vittima è stato ricoperto da un telo in attesa dei rilievi da parte degli investigatori. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito dei colpi di pistola e hanno visto la donna a terra.

Polizia e carabinieri sono impegnati nella caccia all’uomo e hanno subito predisposto dei posti di blocco nelle principali vie d’accesso a Vicenza e in tutta la provincia.

Secondo le prime informazioni raccolte da chi conosceva la vittima, non era la prima volta che la donna subiva violenza dall'ex. Già negli anni passati la donna era stata percossa dal padre dei suoi dal quale si era separata circa sei anni fa. Lui, attualmente era nullafacente, in passato aveva fatto l'autotrasportatore e aveva problemi di alcolismo.

La donna era tornata ad abitare a Schio con i genitori dopo la separazione.

(Articolo in aggiornamento)