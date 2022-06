Femminicidio via Vigolo, killer in fuga si toglie la vita e uccide un'altra donna

Ê finita nel peggiore dei modi la fuga del presunto killer di Lidia Miljkovic, la 42enne, uccisa a colpi di pistola in via Vigolo, a Vicenza nella mattinata di mercoledì. L'uomo, ricercato dalla Polizia, è stato trovato morto all'interno di un'auto ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza.

Non solo, il suo non sarebbe l'unico cadavere ritrovato. Nell'auto è stato trovato anche un altro corpo e sarebbe quello dell'attuale compagna del presunto killer. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri della questura di Vicenza e l'area è stata chiusa al traffico.

(articolo in aggiornamento)