Febbre suina, deceduto il paziente ricoverato al San Bortolo

È deceduto nella giornata di ieri, lunedì 8 gennaio, uno dei pazienti ricoverati in terapia intensiva al San Bortolo dopo aver contratto il virus l'H1N1 di tipo A, la cosiddetta “Influenza suina”.

L’uomo, un 47enne, era da giorni in condizioni critiche e sarebbe morto per una concausa dovuta alla grave insufficienza respiratoria causata dalla polmonite interstiziale contratta con il virus. Altri tre pazienti sono ancora in terapia intensiva.

Virus influenzale A/H1N1: sintomi e modalità di contagio

Come spiega l'Iss, il virus A/H1N1 "è il risultato di una combinazione di due virus dell’influenza suina che contenevano geni di origine aviaria e umana", la cui comparsa è stata osservata a partire dagli anni '50. Come anticipato, esso può trasmettersi da uomo a uomo secondo modalità simili a quelle di trasmissione della normale influenza stagionale.

Anche i sintomi sono del tutto simili a quelli della normale influenza: febbre, problemi respiratori, male di gola e mal di testa, dolori muscolari, brividi e affaticamento. Tra la sintomatologia che non corrisponde a quella dell'influenza "classica" sono stati osservati anche episodi di vomito e/o diarrea.

Come precisa l'Iss, è da escludere che il contagio da A/H1N1 possa avvenire mangiando prodotti a base di carne di maiale, mentre in passato sono stati osservati diversi casi di persone contagiate in seguito al contatto con suini infetti.