Fatture false e operazioni inesistenti, frode di 50 milioni di euro nel settore dell'argento: denunciate 14 persone

Conclusa dopo un anno di indagini l'operazione "Filo d'argento" che ha portato la guardia di finanza a indagare tre imprese operanti nel settore dei metalli preziosi e aventi sede nella provincia di Vicenza, portando alla luce un articolato sistema di frode fiscale basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore di circa 50 milioni di euro e un'IVA dovuta di oltre 10 milioni di euro. Denunciati 14 soggetti, tra amministratori di diritto e/o di fatto e professionisti.

Le attività investigative svolte dai militari hanno permesso di appurare che una grande azienda vicentina, con sede a Monticello Conte Otto e operante nel settore della produzione e lavorazione di metalli preziosi e semilavorati, è risultata beneficiaria di cessioni di argento puro in esenzione d’imposta, pur non avendone i requisiti. Il meccanismo prevedeva che due società interposte acquistavano metalli preziosi allo stato puro da banchi metallo autorizzati in esenzione d’imposta per poi cedere la medesima merce acquistata, senza che subisse alcuna trasformazione, facendo figurare, nelle fatture emesse, cessioni di prodotti semilavorati.

In questo modo, la società beneficiaria acquisiva indebitamente un rilevante credito I.V.A. cui non avrebbe avuto diritto se avesse autonomamente acquistato il metallo prezioso dai banchi metallo. In aggiunta, è emerso che il rilevante debito I.V.A. in capo alle società “filtro” veniva abbattuto tramite apposite società “cartiere” che emettevano fatture per operazioni inesistenti finalizzate a evitare che le stesse dovessero versare tributi all’Erario.