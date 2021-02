Fatture false per oltre 4,5 milioni: 3 arresti e maxi sequestro di beni

Operazione "Lucky Flats", la guardia di finanza mette i sigilli e beni mobili e immobili per oltre 377mila euro. Misure di custodie cautelari per gli imprenditori responsabili del reato

I finanzieri di Vicenza hanno dato esecuzione a due sentenze emesse dal tribunale di Vicenza, con confisca di beni per un importo di oltre 370 mila euro. Il sequestro ha riguardato denaro contante ed immobili sul conto di F.C. - 51enne di Bassano del Grappa, M.M. - 55enne di Riese Pio X e P.D. – 48enne di Vicenza, coinvolti nella gestione “di fatto” di una società di capitali e di tre ditte individuali ed indagati per l’ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per un importo di oltre 4.500.000 di euro.

Per i tre imprenditori il gip aveva emesso delle ordinanze di custodia cautelare personale in carcere ed arresti domiciliari. Nei giorni scorsi le sentenze emesse dal tribunale di Vicenza sono divenute irrevocabili e che hanno disposto la condanna dei tre imputati.

La confisca, in via definitiva da parte dello Stato, ha invece riguardato 2 appartamenti di pregio e 2 relative pertinenze – per un valore di oltre 345.000 euro - ubicate nel Comune di Cassola, formalmente intestati ad una società in accomandita semplice, ma in realtà nella diponibilità di F.C., il quale utilizzava la società quale schermo giuridico e di denaro contante rinvenuto nel corso delle operazioni di perquisizione eseguite nelle fasi delle indagini preliminari presso l’abitazione dell’indagato M.M., per un importo di oltre 31.000 euro.