Famiglia si perde lungo una mulattiera, recuperata dal Soccorso alpino

Attorno alle 16.30 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dai Carabinieri di Thiene, contattati da un gruppo familiare in difficoltà nella zona di Malga Portule. I sette, due cognate, i rispettivi padri e i figli, di Costabissara - di età compresa tra gli 8 e 80 anni - avevano smarrito l'orientamento dopo aver camminato tutto il giorno.

Non riuscendo a risalire al punto esatto, i soccorritori si sono fatti fare una descrizione del percorso seguito e, intuito il luogo, sono partiti con due fuoristrada. Dopo averli raggiunti non distante da una mulattiera e averli trovati, stanchi, assetati e bagnati dalla pioggia del temporale, i soccorritori li hanno caricati sui due mezzi e trasportati alle loro macchine.