Famiglia si mette a tavola, ordina varie portate e poi fugge senza pagare: marito e moglie denunciati

La coppia, assieme ai due figli minori, dopo aver mangiato ha confessato di non avere soldi. Uno di loro ha fatto finta di fermarsi nel ristorante "a garanzia", mentre l'altro fingeva di andare al bancomat, per poi scappare

Nella mattinata di venerdì, la sala operativa della questura ha diramato una nota per la ricerca di un furgone biano i cui occupanti si erano resi responsabili di insolvenza fraudolenta ai danni della trattoria "Laghetto" in strada Marosticana a Vicenza. Il veicolo è stato intercettato in via dei laghi. A bordo G.D. nato nel '93 in Albania, cittadino albanese, residente a Schio e V. V. nata nel 1987 a Legnago (VR), residente a Vicenza, assieme ai loro due figli minori.

Secondo quanto narrato dalla titolare della trattoria, la famigliola si era accomodato nei tavoli esterni della trattoria, ordinando a più riprese varie consumazioni e prendendo alcuni pacchetti di sigarette. All’atto di pagare, la coppia ha riferito che si trovava momentaneamente priva di contante e pertanto si sarebbe portata presso un bancomat per effettuare un prelievo e saldare il conto. Uno di loro, si sarebbe fermato “a garanzia”, nell’attesa che l'altro effettuasse il prelievo ma, appurando che l’operazione andava troppo per le lunghe ed intuendo che in realtà non avevano intenzione di pagare quanto dovuto, la titolare ha deciso di allertare il 113. In quello stesso istante la persona che si era fermata “a garanzia”, si è dileguata salendo a bordo del furgone per poi allontanarsi.

Una volta fermati, i poliziotti hanno chiesto ai due spiegazioni sull'insolvenza fraudolenta poco prima commessa, non ottenendo risposta. All’interno del portafoglio della donna, gli agenti hanno trovato una carta di identità ed un codice fiscale/tessera sanitaria provento di furto. Pertanto i coniugi sono stati indagati in stato di libertà in ordine ai reati di concorso in insolvenza fraudolenta e la donna anche denunciata aper furto. I documenti rubati sono stati sequestrati.