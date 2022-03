Falso vaccino per avere il Super green pass: denunciato 44enne vicentino

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Padova hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza un cittadino italiano, perché avrebbe istigato alla corruzione un farmacista vaccinatore della provincia patavina.

L’operazione è partita dalla denuncia sporta dallo stesso farmacista abilitato alla somministrazione di vaccini anti Covid-19, che aveva ricevuto, prima tramite messaggistica istantanea online, poi tramite messaggi telefonici, la proposta da parte di un soggetto di simulare l’avvenuta vaccinazione a fronte del pagamento di un compenso, al fine di entrare in possesso del cosiddetto “Green Pass rafforzato”.

I finanzieri della Sezione operativa pronto impiego del gruppo di Padova, acquisita copia della corrispondenza intrattenuta, hanno intrapreso indagini d’iniziativa che hanno portato all'individuazione del titolare dell’utenza telefonica da cui erano stati inviati i messaggi, in uso ad un 44enne residente nella provincia di Vicenza, dove i militari si sono recati per identificare l’autore e acquisire eventuali fonti di prova a suo carico.

I baschi verdi hanno quindi sequestrato il telefono, da cui sono stati inviati imessaggi per richiedere informazioni sulla possibilità di simulare, a pagamento, il vaccino, e successivamente hanno acquisito spontanee dichiarazioni dallo stesso in ordine ai fatti in trattazione.

Il 44enne vicentino è stata denunciatao a piede libero per istigazione alla corruzione nei confronti del farmacista.