Falsifica i documenti per ottenere il permesso di soggiorno, arrestato dalla polizia

Nella mattinata di venerdì il cittadino nigeriano I. E., incensurato, si è presentato presso gli sportelli dell’ufficio immigrazione della questura di Vicenza, allo scopo di rinnovare il proprio permesso di soggiorno. L'uomo è stato tratto in arresto dagli agenti poiché ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi in quanto il suo passaporto, ancora in corso di validità e valido per l’espatrio, è risultato contraffatto.

Il pubblico ministero di turno ha disposto di trattenere l'arrestato presso le camere di sicurezza della questura di Vicenza in attesa del giudizio direttissimo, che si è svolto presso il tribunale di Vicenza.

Il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e rimesso in libertà l’indagato in attesa del processo.