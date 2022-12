False guardie giurate ai mercati di Natale, foglio di via per due pregiudicati

Nella serata di martedì, in corso Fogazzaro, la polizia ha controllato 2 individui che indossavano delle pettorine rifrangenti con la scritta “Security” i quali hanno riferito agli agenti di svolgere attività di vigilanza nelle ore notturne ai mercatini di Natale allestiti nel centro storico di Vicenza.

All’esito degli accertamenti di polizia, entrambi gli individui risultavano gravati da precedenti penali e nessuno dei due risultava rivestire la qualifica di guardia particolare giurata, così come alcun incarico era mai stato conferito alla presunta agenzia di sicurezza privata alla quale hanno riferito di appartenere: anzi. Inoltre tale agenzia è risultata essere priva di qualsivoglia autorizzazione. Per questi motivi, nei confronti dei due soggetti il questore ha emesso altrettanti fogli di via obbligatori, con il divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni.