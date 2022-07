Fa partire la retromarcia, investe e uccide la moglie

Tragedia familiare a Isola Vicentina. Questa mattina, in via Arnaldi, un uomo a bordo della sua Toyota Yaris rossa avrebbe inavvertitamente fatto partire la retromarcia, investendo la moglie, un'ultrasettantenne, che si trovava nei pressi della vettura. Da quanto riferiscono i carabinieri, i primi a giungere sul posto con la compagnia di Malo, la donna sarebbe morta in seguito all’impatto. Si tratterebbe di un incidente involontario.