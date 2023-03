Evasione Iva per oltre 4 mln di euro tramite cessioni fittizie intracomunitarie

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli in sevizio all’Ufficio delle Dogane di Vicenza, hanno scoperto un’evasione IVA relativa agli anni d’imposta dal 2015 al 2020, di quasi 4 milioni e mezzo di euro con la contestazione di sanzioni per oltre 8 milioni di euro.

Dal controllo della documentazione, dalle informazioni raccolte grazie alle banche dati in uso a questa Agenzia e alla collaborazione delle Autorità doganali di altri Paesi unionali è emerso che la società, effettuando cessioni fittizie intracomunitarie di prodotti in precedenza acquistati attraverso delle società cartiere italiane, risulterebbe coinvolta in un articolato meccanismo fraudolento finalizzato alla compravendita di software per il settore dell’Information Technology.