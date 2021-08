Evasione fiscale con fatture false, maxi sequestro a un imprenditore: aveva intestato i beni ai figli minori

Un preciso modus operandi fraudolento: emetteva fatture per operazioni inesistenti, con presunti subappalti nel settore edile e registrava documenti falsi per recuperare l'Iva. Un'evasione fiscale, perpretata dal 2015 al 2018, che ha portato a un profitto illecito di oltre 420mila euro. È quanto è emerso da un'operazione della guardia di finanza di Schio iniziata nel 2019 con l'avvio di un controllo fiscale nei confronti di una società di capitali (S.r.l.) con sede legale ed operativa a Marano Vicentino , attiva nel settore delle lavorazioni edili, evasore totale ai fini imposte dirette per tutti i periodi d’imposta dal 2015 e formalmente rappresentata da un soggetto irreperibile di nazionalità tunisina. A finire nei guai in tutto cinque società, con sede legale nel vicentino, e otto persone fisiche titolari di diritto o di fatto delle stesse.

Dall’esame dei conti correnti, non era stato rilevato alcun pagamento relativo le presunte operazioni commerciali attive e passive, dichiaratamente avvenute in contanti anche per decine di migliaia di euro, dunque ben al di sopra della soglia di circolazione del denaro contante. L’ingente credito I.V.A. conseguito era stato regolarmente utilizzato per compensare le ritenute I.R.Pe.F., nonché i contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. relativi a numerose posizioni lavorative inquadrate nell’impresa edile, al fine di evitare l’accumulo di debiti previdenziali e assistenziali.

L’intero meccanismo si è retto, dunque, sull’emissione di documenti commerciali soggetti a “reverse charge”, in assenza, tuttavia, dei presupposti normativamente previsti: difatti, in nessun caso è stato esibito un contratto di sub-appalto edile, ed alcuni clienti erano persino operanti in settori economici avulsi da quello delle costruzioni, come il commercio ittico all’ingrosso. In altre parole, la frode fiscale commessa dall’indagato è stata strumentale a “sterilizzare” l’assunzione di manovali edili ed impiegati amministrativi al soldo della società.

Complessivamente, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Vicenza 12 persone fisiche, coinvolte a vario titolo, per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di F.O.I., dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di scritture contabili.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta della locale Procura ed aderendo alla ricostruzione delle Fiamme Gialle scledensi, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti delle cinque imprese vicentine (la società cartiera e le quattro utilizzatrici), nonché di otto persone fisiche (titolari di diritto o di fatto dei soggetti giuridici), fino a concorrenza di 421.005,92 euro, profitto illecito corrispondente alla sommatoria dell’I.V.A. indebitamente detratta dai beneficiari della frode, nonché del guadagno personale del principale indagato, imprenditore edile residente a Caltrano ma operante a Marano Vicentino, come prezzo dell’attività illecita. Il provvedimento di sequestro preventivo ha permesso di sottoporre a vincolo reale beni come di seguito specificato: 12 immobili (9 fabbricati insistenti nei comuni di Chiuppano, Caltrano e Monte di Malo, 1 fabbricato e 2 terreni ubicati in Canosa di Puglia), n. 4 partecipazioni in società di capitali, n. 8 autovetture, n. 1 motoveicolo e n. 11 conti correnti.

Il principale indagato, imprenditore edile residente a Marano Vicentino, amministratore di fatto della società di comodo (nonché cognato del soggetto prestanome), al fine di proteggere il compendio immobiliare da aggressioni di natura patrimoniale, aveva intestato tutti i fabbricati siti in provincia a cinque figli minori (anche poco dopo la loro nascita) e alla coniuge; tuttavia, gli investigatori hanno ricostruito in maniera compiuta la disponibilità economica, nonché la totale riconducibilità, degli stessi immobili al dominus. Lo stesso dicasi per due delle quattro partecipazioni societarie sottoposte a sequestro, formalmente intestate al cognato (di nazionalità tunisina), irreperibile ed avulso dalla gestione dell’impresa immobiliare.