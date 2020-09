Evasione fiscale, coop nei guai: sequestro preventivo per oltre 830mila euro

I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza di 830mila euro nei confronti di una società cooperativa, attiva nel settore della fornitura di servizi, del legale rappresentante e del suo amministratore di fatto.

L’operazione denominata “Fallimento al sole” trae origine dalla metodologia operativa “Dimenticatoio”, finalizzata al contrasto del fenomeno rilevato, in numerosi casi di frode fiscale, per il quale gli amministratori e/o titolari di quote di società con rilevanti debiti tributari provvedono a cedere le proprie quote a soggetti “nullatenenti”, a far nominare una “testa di legno” quale nuovo amministratore e, soprattutto, a trasferire la propria sede legale dalla provincia berica in un’altra, spesso in una grande città metropolitana, al fine di evitare o attenuare il rischio in capo agli ideatori della frode, ossia i reali beneficiari del profitto illecito da evasione fiscale, di incorrere in controlli erariali.

(articolo in aggiornamento)