Evasione fiscale, denunciati 3 imprenditori “apri e chiudi”: sequestrati 330mila euro

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Vicenza hanno sequestrato 330 mila euro, pari all’imposta dovuta sulla base dell’omessa presentazione di dichiarazioni di ricavi per un’Irpef evasa pari a 195mila euro euro e dell’Iva per 138mila euro in capo a due ditte individuali gestite da tre cittadini di nazionalità cinese ed operanti nel settore della lavorazione di prodotti tessili.

L’indagine è riferita al cosiddetto fenomeno “apri e chiudi”. Le fiamme gialle hanno appunto scoperto l'ennesima azienda aperta e chiusa nel breve periodo, con la conseguente irreperibilità del titolare. Tale “modus-operandi” è stato ripetuto con ben due società, le quali, continuando ad utilizzare gli stessi beni e macchinari e mantenendo lo stesso “pacchetto” di clienti e fornitori, hanno omesso il versamento delle imposte dovute. Le attività investigative hanno consentito inoltre di rilevare la mancata conservazione della documentazione contabile, con l’intento di ostacolare la ricostruzione del reale volume d’affari.

I tre titolari delle ditte individuali sono stati denunciati per le condotte relative all’omessa dichiarazione dei redditi per gli anni 2015, 2016 e 2018, all’omesso versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto dovuta per gli anni 2016 e 2018, all’occultamento delle scritture contabili per gli anni dal 2015 al 2017. Il giudice ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di oltre 330 mila euro, vincolando le risorse finanziarie riconducibili agli indagati.