Evade dai domiciliari per saccheggiare un'abitazione: arrestato

Nei giorni scorsi, un 32enne, K.C. è stato arrestato per rapina ed evasione dagli arresti domiciliari.

I fatti si riferiscono a martedì 21 maggio quando una coppia, nel rientrare nella propria abitazione di Thiene, zona di viale Europa, ha notato che il cancello che dava sul garage era leggermente aperto così come la porta d'ingresso. Entrati in casa hanno sentito un trambusto provenire dal piano superiore e subito dopo un uomo che li raggiungevea e spintonava violentemente per procurarsi la fuga.

Il coniuge si è quindi messo all'inseguimento del ladro urlando ai passanti di fermarlo. Il fuggitivo ha quindi gettato un involucro all'interno del cortile di un'abitazione privata e un corriere di FedEx, accortosi di quanto stava avvenendo, ha quindi avvicinato il fuggitivo con il suo furgone, rallentandone la fuga.

Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della Polizia locale, adibita alla vigilanza della stazione delle autocorriere ed è riuscita a fermare il fuggitivito. L'uomo, K.C., 32enne, già noto alla Polizia locale, si è fermato davanti agli agenti dicendo di non avere fatto nulla e di non avere nulla addosso.

Dalle verifiche del caso è però emerso che il 32enne avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, nella sua abitazione di Breganze. Nel giardino di un'abitazione è stato poi rinvenuto un involucro pieno di oggetti di valore, che sono stati riconosciuti come propri dalla coppia derubata.