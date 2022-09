Ai domiciliari per droga, 50enne non rispetta l’obbligo: denunciato per evasione

I carabinieri, lo scorso mercoledì, hanno denunciato in stato di libertà per evasione un cinquantenne di Valdagno già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza. L’uomo, nello scorso maggio, era stato infatti colto dagli uomini dell’Arma nell'atto di acquistare trentuno grammi di cocaina da un conoscente, anch’egli originario della “città della lana”, e quindi posto in regime di arresti domiciliari.

I militari, nel corso di uno specifico controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelare. hanno notato il cinquantenne all’esterno della propria abitazione, senza nessuna autorizzazione, intento a parlare con due conoscenti. Alla vista degli operanti l’uomo è rientrato in casa. venendo successivamente controllato.