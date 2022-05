Evade dai domiciliari: 33enne denunciato

Martedì mattina i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia carabinieri di Valdagno hanno denunciato per il reato di evasione un 33enne valdagnese.

L'uomo si trovava ai domiciliari dal 22 marzo scorso per reati in materia di stupefacenti accaduti nel giugno 2021, relativi al rinvenimenti di circa 800 grammi di marijuana. La misura cautelare prevedeva le prescrizioni di non comunicare con persone diverse dai conviventi, di rimanere presso la propria residenza e di non allontanarsi se non nelle fasce orarie autorizzate. Nonostante questo, il 33enne si è allontanato dal suo domicilio alle 7 nonostante fosse autorizzato ad uscire alle ore 10.

I controlli effettuati dai militari hanno permesso di verificare che l'uomo si era allontanato anticipando di circa tre ore l’orario di uscita consentito. Venivano inoltre ricostruiti i movimenti effettuati dallo stesso che pertanto veniva denunciato per evasione.