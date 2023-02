Evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato

Nella mattinata di venerdì, gli genti della Squadra “Volanti” della Questura di Vicenza, hanno arrestato un 28enne nigeriano sorpreso all'interno di un bar di via Lanza.

L'uomo, arresatato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria dell’Austria, in quanto implicato in una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, era stato scarcerato e sottoposto ai domiciliari.

Il 28enne è stato quindi portato in carcere, in attesa della eventuale estradizione.