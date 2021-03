Ai domiciliari per rapina prova a beffare i controlli ma i carabinieri lo scovano fuori casa

Un 28enne veronese, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato i domiciliari disposti a seguito di una rapina compiuta nel mese di novembre in un distributore Agip del vicentino.

Il giovane dopo aver ricevuto il controllo della pattuglia dei carabinieri della locale stazione, che verificava che fosse regolarmente presente all’interno della propria abitazione, ha pensato bene di uscire, in violazione della misura cautelare a cui era sottoposto, non aspettandosi certamente un successivo ed immediato controllo da parte dei militari del Nucleo Radiomobile.

Le ricerche avviate dai carabinieri hanno permesso di ritracciareil 28enne e trarlo in arresto. Portato davanti al giudice si è visto convalidare l'arresto.