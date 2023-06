ll giovane è stato quindi arrestato per evasione.

Nel pomeriggio del 2 giugno una pattuglia dei carabinieri della stazione di Piovene Rocchette durante un controllo domiciliare nei confronti di V.R.M. scledense 26enne,sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il giovane non era presente in casa.

Il giovane non si è fatto trovare a casa durante il controllo dei carabinieri

Evade dai domiciliari per andare in centro, 26enne in manette