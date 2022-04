Scavalca il muro del carcere alto sei metri e tenta la fuga: rintracciato in centro città

Un detenuto in regime di semilbertà per furti in serie si è reso protagonista di una rocambolesca fuga dal carcere San Pio X di Vicenza dove era recluso. Il 34enne, nella tarda serata di lunedì, approfittando del fatto che le guardie fossero impegnate con un altro detenuto, si è arrampicato su un muro alto 6 metri e si è lanciato nel vuoto. La sua fuga è però durata poche ore. Gli agenti della polizia penitenziaria sono infatti riusciti a rintracciare il fuggitivo in centro città, poche ore più tardi.

Una fuga che, con molta probabilità gli farà decadere i benefici dei quali godeva ovvero il fatto che durante il giorno potesse stare fuori dal carcere per svolgere un'attività lavorativa e nella casa circondariale trascorresse solo la notte.

Il plauso della Cgil

Sull'accaduto è intervenuta anche la FP Cgil di Vicenza che si è congratulata con gli agenti di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Vicenza. "Il personale ha risposto in modo tempestivo alla chiamata del comandante - ha sottolineato in una nota - e con precisione e professionalità in meno di due ore ha intercettato e catturato la persona evasa. Ancora una dimostrazione di professionalità e senso del dovere da parte del personale che nonostante le gravi carenze di organici continua a svolgere il proprio dovere per assicurare sicurezza alla comunità vicentina".