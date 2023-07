Etra, perquisite le sedi di Bassano e Cittadella

Nella mattinata di mercoledì, il nucleo operativo - guardia di finanza del gruppo di Bassano del Grappa - ha eseguito un ordine di perquisizione del tribunale di Vicenza presso gli uffici di Etra Spa ubicati a Cittadella e Bassano del Grappa. “Trattasi, a quanto ci risulta, di una indagine afferente a taluni fatti verificatisi nell’aprile del 2021 e dunque in un periodo in cui l’attuale Consiglio di Gestione non si era ancora insediato - chiarisce il Presidente del Consiglio di Gestione Flavio Frasson. - Le indagini si sono svolte in un clima di massima collaborazione e trasparenza e tutto il management e i dipendenti di Etra hanno prestato la propria disponibilità, affinché fosse assicurato ai militari della GdF un proficuo e ordinato svolgimento delle attività di verifica: verifiche che allo stato attuale non hanno condotto ad alcun sequestro. Confidiamo, in ogni caso - conclude Frasson - sul fatto che tale indagine si concluda positivamente e celermente, al fine di evitare danni all’immagine e all’onorabilità della Società e dei suoi dipendenti, su cui i vertici aziendali ripongono massima fiducia”.