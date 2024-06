Escursionista perde l'orientamento: recuperato dal Soccorso alpino

Venerdì, poco prima delle 18, il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per un escursionista che aveva perso l'orientamento. Partito da Malga Fossetta, l'uomo si era diretto verso i Castelloni di San Marco. Nel rientrare era però finito in cima al Colle Lagosin e non sapeva più in che direzione muoversi.

All'escursionista, che aveva inviato una foto della cartellonistica Cai davanti a lui, è stato quindi chiesto di non spostarsi da dove si trovava. Una squadra lo ha quindi raggiunto e riaccompagnato alla macchina.

Consigliamo sempre di dotarsi di una cartina topografica con le indicazioni della rete sentieristica e di informare sempre i propri familiari della metà che si intende raggiungere.