Espulso dalla città, viene sorpreso con un telaio in mano

Verso le ore 22.15 dello scorso venerdì 19 agosto, in viale Venezia a Vicenza, una volante della polizia ha sorpreso un ragazzo che stava trasportando, a spalla, il telaio di una bicicletta, risultato poi di valore irrisorio.

In seguito agli accertamenti di polizia, l’individuo è stato identificato come M.A., cittadino italiano nato nel 1994, e risultava essere destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, datato 29 aprile 2022, col quale gli veniva intimato di lasciare il comune di Vicenza per un periodo di tre anni.

Lo stesso veniva quindi indagato in stato di libertà e deferito all’autorità giudiziari per l’inottemperanza del provvedimento.