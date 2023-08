Esplosione in boutique, gravemente ustionata la titolare

Da poco prima le 16 di venerdì i Vigili del fuoco stanno operando in strada Pasubio a Motta di Costabissara per un’esplosione avvenuta per una negozio Rossella Boutique: gravemente ustionata una persona.

La donna colpita dalle fiamme, divampate a causa dell’esplosione è stata soccorsa dalla figlia, che si trovava in un’altra stanza e portata in salvo giù in strada. I Vigili del fuoco arrivati da Vicenza e da Schio con 12 operatori, 2 autopompe, 2 autobotti e l’autoscala hanno spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato.

La donna è stata presa in cura dal personale del Suem intervenuto anche con l’auto medica, stabilizzata e trasferita in ospedale per essere ricoverata in rianimazione. Sono ora in corso le operazioni di sopralluogo tecnico dei Vigili del fuoco, presente anche il funzionario di guardia, per determinare le cause dell’esplosione.