Esplosione in abitazione, inibito l'utilizzo dell'intero piano

Nel primo pomeriggio di martedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte a Barbarano Mossano per un'esplosione in abitazione che ha divelto porte e finestre con la rottura dei vetri e rialzo del pavimento del piano sovrastante.

I vigili del fuoco stanno ora facendo i rilievi tecnici per stabilire le cause dell’esplosione che potrebbero essere riconducibili a una perdita di gas gpl all’interno dell’alloggio. Sul posto anche il sindaco di Barbarano Mossano e i carabinieri.

Inibito l’utilizzo del piano dove è avvenuta l’esplosione e del piano superiore. Le operazioni dei vigili del fuoco in fase di conclusione.