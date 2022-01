Boato nella notte, fanno saltare il bancomat: ladri in fuga senza bottino

Assalto al bancomat della Banche Venete Riunite in via Magnaboschi a Cesuna di Roana. Poco prima delle 3, nella notte tra lunedì e martedì, i residenti hanno sentito un botto che ha squarciato il silenzio della piccola frazione dell’Altopiano di Asiago. Secondo una prima ricostruzione, tre individui hanno cercato di forzare la porta blindata della banca, senza riuscirci, e quindi si sono accaniti contro lo sportello per il prelievo dei contanti, facendolo saltare con dell’esplosivo.

I malviventi, subito dopo, sarebbero fuggiti a bordo di un’auto ma senza il bottino. A quanto sembra non sarebbero infatti riusciti a portar via la cassetta di sicurezza del bancomat. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Thiene e di Canove. I militari, impegnati nella ricerca dei criminali, stanno anche visionando le telecamere di sicurezza.