Esplode un petardo nelle vie del centro gremite di persone, denunciato un 21enne

Alle prime ore del 30 ottobre un 21enne di Valdagno è stato denunciato dai carabinieri per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Il giovane, non curante della presenza nel centro della città della lana di numerose persone, ha lanciato un petardo che è esploso alla presenza dei tanti passanti che ancora affollavano la via. Nel corso dei servizi i militari della stazione di Valdagno, durante la tarda serata del 29 ottobre, hanno inoltre denunciato in stato di libertà per violazione delle prescrizioni del “Daspo urbano” un trentunenne del posto. L’uomo sottoposto al provvedimento dall’aprile 2022 è stato trovato attorno a mezzanotte in un noto bar del centro nonostante il provvedimento gli vietasse di frequentare i locali pubblici di Valdagno.

I provvedimenti sono stati effettuati dai carabinieri in coincidenza con l’ultimo fine settimana di ottobre, che ha visto nell’ambito dell’ovest vicentino lo svolgersi di ricorrenze e feste, tra cui la “Festa d’Autunno” a Valdagno, la “Fiera dei Santi” ad Arzignano nonché la serata Halloween. Il servizio ha visto l’impiego di oltre 40 militari dell’Arma e 15 pattuglie. Numerosi sono stati i controlli a locali etnici, bar e luoghi di ritrovo, con oltre 120 persone controllate.