Esplode una cisterna sul luogo di lavoro, gravissimo operaio: indagini in corso

Martedì pomeriggio un gravissimo infortunio, avvenuto alla Fiore Tecnologies Spa di Mussolente (sede produttiva via Mazzolina e sede legale in via Pascoli) che produce grandi serbatoi di metallo per carburanti, ha interessato un lavoratore.

La vittima è Sadjo Silà, operaio di 55 anni, originario della Guinea Bissau, padre di famiglia e delegato del direttivo Fiom Cgil provinciale da diversi anni. Secondo quanto si apprende, sembra che il lavoratore stesse lavorando con una fiamma accesa che probabilmente ha innescato l'esplosione di gas depositato nel fondo di un serbatoio. Lo scoppio della cisterna ha travolto il dipendente che è ricoverato in condizioni critiche in rianimazione al San Bortolo di Vicenza con prognosi riservata. Sulle dinamiche dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine e dello Spisal.

L’assemblea dei lavoratori della Fiore Tecnologies Spa, indetta dalla Fiom Cgil, ha in programma uno sciopero di 8 ore per domani 22 settembre 2022.