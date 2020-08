«Si masturba vicino a due ragazze»: denunciato un 81enne

Un 81enne milanese si masturba «davanti a due ragazze al Parco dello sport» di Arzignano. Notato da un passante, che segnala la cosa alle forze dell'ordine, l'uomo viene prima rintracciato dai vigili urbani e poi denunciato a piede libero. Ora «rischia fino a quattro anni di carcere». L'episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio del 25 agosto ma la novità è stata resa nota oggi 29 agosto con un breve dispaccio pubblicato sul bollettino notizie della città del Grifo.

L'anziano, da quanto si apprende sulle prime, si trovava in ferie nel Veronese, più precisamente in Val d'Alpone, e sono da appurare ancora le ragioni del suo spostamento fino ad Arzignano. Ad ogni modo cinque giorni fa quando la segnalazione di un cittadino è giunta sino al comando dei carabinieri di Valdagno, questi ultimi hanno immediatamente informato i vigili urbani arzignanesi.

Secondo la nota diffusa dal comune a quel punto il vice istruttore Claudio Rigoni e l'agente scelto Mattia Xompero si sarebbero recati sul luogo descritto nella segnalazione e poco dopo sarebbero risaliti al lombardo. Per l'appunto in base «alla segnalazione», l'uomo si sarebbe masturbato all'interno del parco, nelle immediate vicinanze «di due giovani ragazze».

Nello stesso contesto «sono stati raccolti elementi di prova necessari al fine di procedere nei confronti del milanese per il reato di atti osceni in luogo pubblico - si legge - reato punito con la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni, in quanto il fatto» sarebbe stato commesso «all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori».