Incidente e incendio nella galleria della Spv, ma è solo un'esercitazione

Un incidente nella galleria di Malo della Superstrada Pedemontana Veneta con due feriti e l'incendio delle due auto, hanno fatto scattare le massime procedure di sicurezza e l’attivazione dei soccorsi con la chiusura al traffico di entrambi i tunnel. Questa l’esercitazione che venerdì mattina hanno effettuato i Vigili del fuoco, insieme alla polstrada e al Suem, nella galleria autostradale più lunga del Veneto (oltre 6 km) di imminente apertura al traffico.

Testate tutte le procedure più severe che in caso di incendio in galleria o incidenti stradali con mezzi trasportanti sostanze pericolose prevedono l’attivazione di protocolli di massima sicurezza. I Vigili del fuoco arrivati da Schio ed entrati nella galleria non interessata dall’incidente in direzione Montecchio, si sono fermati al by pass indicato dagli operatori SPV. Dotati di autorespiratore sono entrati nella canna interessata dall’incidente. La squadra ha predisposto le manichette attraversando il by pass e iniziato le operazioni di spegnimento, mentre erano già state attivate le lame d’acqua e invertita la ventilazione di entrambe le canne. Tale operazione ha permesso ai soccorritori di operare sempre sopravento.

Spento l’incendio il personale del 118 ha prestato le prime cure ai due conducenti rimasti feriti. Intanto la polstrada ha fatto da apripista ai vigili del fuoco di Arzignano entrati contromano sempre nella galleria pulita.

La squadra di Arzignano ha supportato i colleghi nelle operazioni di soccorso alle due persone rimaste ferite che dopo essere state estratte e stabilizzate sono state portate attraverso il by pass nella galleria di fianco e trasferiti in ospedale per le cure. Tutte le operazioni simulate sono state eseguite con tempi veri di attivazione e risposta reale delle squadre di soccorso.

Positiva la prima valutazione di tutti gli operatori che sono stati supportati, dalla sala operativa della SPV, dalla sala operativa del COA della polizia stradale di Padova e dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Vicenza.