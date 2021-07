Escursionista scivola sui sassi bagnati: 60enne recuperata dal Soccorso Alpino

La donna è stata raggiunta da quattro soccorritori, che le hanno immobilizzato il piede, la hanno caricata in barella e l'hanno poi affidata alle cure dei sanitari del Suem 118

Venerdì, poco prima delle 18, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un'escursionista che, mentre in compagnia stava percorrendo il Sentiero naturalistico Antonia Dal Sasso, numero 765, era scivolata sui sassi bagnati, riportando un probabile trauma alla caviglia.

La donna, una sessantenne di Marostica, è stata raggiunta da quattro soccorritori, che le hanno immobilizzato il piede, la hanno caricata in barella e trasportata per un chilometro fino alla chiesa di Campogrosso, per il rendez vous con l'ambulanza di Bassano.