Sorpresi dal buio lungo il sentiero durante la discesa: intervento del soccorso alpino

Attorno alle 16 di sabato la Centrale del Suem di Vicenza ha chiesto l'intervento del Soccorso alpino di Asiago per una coppia in difficoltà lungo il sentiero numero 775, in rientro verso Valstagna.

I due, 28 anni lei, 30 lui, entrambi di Palermo, saliti dalla Calà del Sasso, durante la discesa si erano trovati in un punto attrezzato con un cavo per superare alcune roccette, ormai prossimo il buio, e temevano di non riuscire ad avanzare. Messi in contatto telefonico con i soccorritori, è stato consigliato loro di tornare sui propri passi. Gli escursionisti hanno quindi ripreso la salita per raggiungere Malga Col D'Astiago, dove è arrivata in fuoristrada una squadra, che li ha fatti salire e li ha accompagnati a Gallio.