Coppia investita dai detriti sul Vajo scuro, recuperati dai Vigili del fuoco

Venerdì, poco dopo le 15.30, i Vigili del fuoco sono di nuovo intervenuti con l’elicottero Drago 153 sempre sulle piccole Dolomiti per portare in salvo altri due escursionisti, una 33enne ed un 40 enne padovani, andati in difficoltà sulla via ferrata di Vajo Scuro, per le pessime condizioni meteo.

L’elicottero in rientro alla base ha invertito la rotta riportandosi sullo stesso target. I due escursionisti, un uomo e una donna, investiti dalle scariche di detriti, hanno segnalato il pericolo per la propria incolumità al numero di soccorso 112. Sul posto anche personale del soccorso alpino, che hanno cercato di raggiungere da terra le due persone.

La squadra di terra dei Vigili del fuoco di Schio ha atteso i due escursionisti sul rifugio Piccole Dolomiti alla Guardia dove sono stati sbarcati uno alla volta.