Escursionisti colpiti dal fulmine sul Carega

Tre escursionisti colpiti da un fulmine e soccorsi. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio nei pressi di Bocchetta Mosca, nel gruppo del Carega. Come riporta Trentotoday il fulmine li ha colpiti proprio nel punto in cui si trovavano. Infatti mentre uno è rimasto illeso, gli altri due sono stati sbalzati via dalla potenza del fulmine. L’allarme è scattato dopo le 12:00.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso, mentre nella piazzola di Ala si metteva a disposizione il personale dell'omonima stazione competente, pronto per dare eventuale supporto. L'elicottero di Trentino emergenza, dopo aver localizzato il gruppo, ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che hanno provveduto a portare l'illeso al passo Campogrosso, da dove è rientrato in autonomia. Gli altri due escursionisti, sempre coscienti e non in pericolo di vita, sono stati trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento.