Escursionista incrodato sopra un salto di roccia, recuperato dal Soccorso alpino

Domenica, poco prima delle 18, il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato per un escursionista che era rimasto incrodato sopra un salto di roccia in Val Posina, sopra Contrà Griso.

Risaliti alle coordinate del luogo, 11 soccorritori si sono divisi in due squadre per ritrovare il punto esatto. Una volta individuato il 58enne di Nogara (Verona), i soccorritori si sono arrampicati per 35 metri e lo hanno raggiunto.

L'uomo era illeso, anche se stremato. Una volta dotato di imbrago, l'escursionista è stato assicurato e calato nel bosco. Dal sentiero il gruppo è poi rientrato a Contrà Lambre. L'uomo si è allontanato con i propri mezzi.