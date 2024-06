Colpita da un masso durante l'arrampicata: ferita una 45enne

Tra le 13 e le 14.30 di giovedì, una 45enne vicentina è stata vittima di un incidente mentre si trovava a Cimolais, in Friuli Venezia Giulia.

L'allarme è stato lanciato da un escursionista richiamato dalle grida di aiuto della donna. L'incidente è avvenuto alla prima lunghezza di corda della salita alla via normale al Campanile: la ragazza era ancora a terra e faceva sicurezza al primo di cordata quando è stata colpita da un sasso, cadutole sul braccio, fratturandolo.

Quando l'elicottero è arrivato sul posto, l'equipe tecnico sanitaria è stata calata a terra con verricellate da circa 40 metri, la donna è stata stabilizzata e sistemata in barella per essere condotta a Pordenone. Quindi in ambulanza in ospedale.