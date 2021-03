Scivola sul sentiero, intervento del Soccorso alpino

L'uomo, un 60enne, si è ferito nella caduta. La squadra lo ha incrociato sulla via del ritorno e accompagnato verso la sua auto

Attorno alle 12 di domenica il Soccorso alpino di Schio è intervenuto in aiuto a un escursionista di 60 anni di Marano Vicentino che durante una passeggiata aveva perso la traccia del sentiero in localita Tretto ed era scivolato in un bosco, riportando alcune contusioni.

Una squadra, una volta individuato l'uomo, è partita per raggiungerlo. Nel frattempo un suo amico era arrivato da lui e lo aveva aiutato a tornare sul sentiero. I soccorritori lo hanno quindi incrociato, accompagnato alla macchina e da lì alla casa dell'amico.