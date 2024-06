Escursionista ruzzola in un canale

Sabato mattina, poco dopo le 10, la Centrale del Suem di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, per un escursionista caduto in un vaio, tra Recoaro Mille e contrada Gabiola.

Il 49enne di Brogliano, stava salendo in compagnia un tratto molto ripido di sentiero in un bosco della Val Richelere, quando era scivolato ruzzolando un centinaio di metri in un canale tra gli alberi e le rocce. Due squadre partite una da Recoaro e una da Valdagno sono saliti in macchina fino a contrada Stue per poi proseguire a piedi 400 metri fino al punto dove l'uomo era caduto.

Dopo essersi calati con le corde, i soccorritori lo hanno raggiunto: era seduto, vigile, seppur in stato soporoso a causa del sospetto grave trauma cranico che aveva riportato. La squadra gli ha prestato le prime cure, per poi imbarellarlo e sollevarlo un centinaio di metri per contrappeso fino al sentiero e da lì trasportarlo in una radura nelle vicinanze.

L'infortunato è stato affidato all'equipe medica e al tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Verona emergenza sopraggiunto nel frattempo, che lo hanno imbarcato e accompagnato in ospedale.