Bloccato sulla ferrata per troppa stanchezza, escursionista recuperato dal Soccorso alpino

Poco prima delle 13 di domenica, su chiamata del gestore del Rifugio Cesare Battisti che aveva ricevuto l'allarme, è stato attivato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, per un escursionista bloccato lungo la Ferrata del Vaio Scuro, sul Fumante. Il 24enne di Cologna Veneta (VR), che era fermo su un terrazzino sulla variante impegnativa, non era più in grado di avanzare nella progressione a causa della stanchezza.

Una squadra ha raggiunto con il fuoristrada Giazza, per poi avvicinarsi a piedi e risalire la Ferrata. Una volta raggiunto il ragazzo, i soccorritori lo hanno calato fino al sentiero e, dopo averlo assicurato con una corda corta, lo hanno accompagnato lungo il tragitto alla sua macchina, con la quale si è allontanato autonomamente.