Malore in passeggiata, si accascia terra e muore ai piedi dell'Ossario

Stava camminando lungo la strada che porta all'ultimo parcheggio, prima dell'Ossario, quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Malore fatale nella mattinata di domenica a Tonezza del Cimone. La vittima è un'escursionista di mezza età.

Inutili i tentativi di rianimalo, per l'uomo nessuna ripresa. All'arrivo dell'ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Schio.