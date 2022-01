Malore fatale, escursionista muore a pochi metri dal rifugio

Un malore improvviso, molto probabilmente un arresto cardiaco, ha stroncato la vita di un escursionista che si stava dirigendo al rifugio Marcesina, nel territorio comunale di Enego. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, a pochi metri dal rifugio che si trova in fondo alla Piana.

L'escursionista, del quale non si conoscono ancora le generalità, si sarebbe sentito male improvvisamente. Le persone che erano con lui hanno chiamato il 118, tentando nel frattempo di rianimarlo. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Treviso ma per l'uomo non c'era più nulla da fare: i sanitari del Suem non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.