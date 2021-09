Escursionista in uscita con il figlio sulla Strada delle Gallerie cade e si frattura il femore

Sabato mattina, poco dopo le 9, l'elicottero di Verona emergenza è stato inviato lungo la Strada delle Gallerie, per un escursionista 77enne, residente a Malo, che, scivolato, si era procurato una sospetta frattura del femore.

Mentre una squadra del Soccorso alpino di Schio raggiungeva a piedi il punto dell'incidente e un'altra si portava a Bocchetta Campiglia, campo base per l'equipaggio, l'elicottero ha sbarcato in hovering nelle vicinanze della 30a Galleria tecnico di elisoccorso ed equipe medica. Prestate le prime cure all'infortunato che si trovava assieme al figlio fisioterapista, che lo ha assistito, i soccorritori lo hanno imbarellato e caricato a bordo con il verricello, per trasportarlo all'ospedale di Santorso.